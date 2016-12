Инсталация на Exodus в Kodi (XBMC)

Exodus е най-популярният add-on за Kodi (известен преди като XBMC). Kodi е мултимедия център приложение с отворен код и е наличен за различни операционни системи - Linux, OS X, Windows, iOS и Android.



Важно: Този add-on се предоставя от външен разработчик и не се поддържа от Kodi Team. Ако имате въпроси за него, моля посетете Kodi Forums.



1. Отворете Kodi

2. Изберете SYSTEM > File Manager

3. Изберете Add Source

4. Изберете None

5. Въведете в полето http://fusion.tvaddons.ag и изберете Done

6. В полето под "Enter a name for this media Source" въведете fusion и изберете OK

7. Върнете се на началния екран (home screen)

8. Изберете SYSTEM

9. Изберете Add-Ons

10. Изберете Install from zip file

11. Изберете fusion

12. Изберете xbmc-repos

13. Изберете english

14. Изберете repo.exodus.x.x.x.zip

15. Изчакайте да се появи add-on известие

16. Изберете Install from repository

17. Изберете Exodus repository

18. Изберете Video add-ons

19. Изберете Exodus

20. Изберете Install

21. Изчакайте да се инсталира







Вече имате инсталиран Exodus и може да го използвате през VIDEOS > Add-Ons > Exodus.