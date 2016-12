Инсталация на LibreELEC на MK808B+

LibreELEC ("Just enough OS" for Kodi) е Linux дистрибуция, създадена да стартира Kodi на различен мултимедиен хардуер. Проектът представлява надстройка на OpenELEC проекта.



LibreELEC поддържа много от настоящите HTPC - Raspberry Pi 0/1/2/3, Wetek, Odroid C2, iMX6, Intel-базирани машини, използвайки Nvidia, AMD и Intel графични ускорители.



В настоящата статия ще ви покажем как да инсталирате Libreelec на Android TV Stick MK808B+, който официално не се поддържа. Има неофициален build за различни устройства, сред които и MK808B+.



Ще имате нужда от microSD карта памет и компютър. Препоръчително е картата памет да бъде клас 10.



1. Изтеглете желаната версия на Libreelec от https://forum.libreelec.tv/thread-1173.html. В нашия случай трябва да изтеглим LibreELEC-S805.MXQ.arm-7.0.2.7.img.gz



2. Отваряме терминала и влизаме в директорията, в която сме свалили архива



cd ~/Downloads

gunzip -d LibreELEC-S805.MXQ.arm-7.0.2.7.img.gz

fdisk -l

umount /dev/sdc

Важно:

sudo dd if=LibreELEC-S805.MXQ.arm-7.0.2.7.img of=/dev/sdc bs=4M

sync

3. Разархивирваме архива4. Поставяме microSD картата в компютъра и намираме като кое устройство се разпознаваДа приемем, че се разпознава като /dev/sdc5. Уверяваме се, че microSD картата не е монтиранаПроверете няколко пъти преди да изпълните следващата стъпка, защото ще се изтрие всичката информация на въпросното устройство.6. Записваме image-а на картата7. Заредете системата, използвайки "toothpick" метода:а) Свържете устройството с телевизора чрез HDMI кабелаb) Поставете microSD картата памет в слотаc) Намерете reset бутона и го натиснете с нещо малко и тънко, например клечка за зъбиd) Докато държите натиснат reset бутона, включете устройството към електрическата мрежае) Системата ще започне инсталация и ще рестартира самаВече имате инсталиран Libreelec с Kodi. Приятно гледане :)