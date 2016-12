Преди да започнете изпълнението на стъпките, описано по-долу, се уверете, че наистина искате да закриете своя акаунт в eBay.



След закриването му, eBay няма да ви позволи да го отворите отново със същото User ID или електронна поща. Въпреки това ще може да си направите нов акаунт с ново User ID и нова електронна поща.



1. Отворете eBay.com и влезте в профила си.



2. Проверете дали имате някакви задължения. Ако имате, то трябва да ги платите преди да закриете акаунта си. Ако ви дължат пари, то трябва да изискате refund.



3. Отворете следната страница и натиснете "Request to close your account".



4. Тук трябва да отговорите защо закривате своя eBay акаунт. След това натиснете "No, please close my account" и се съгласете с условията за закриване на eBay акаунт.





5. Вашият акаунт няма да се затвори веднага - eBay има т.нар. "период на изчакване", за да се уверят, че всички ваши транзакции са приключили. Няма да може да наддавате, купувате или променяте контактната си информация през този период. След като акаунтът ви е закрит, ще получите съобщение на вашата електронна поща.